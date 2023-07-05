Южная Корея извлекла из воды обломки разведывательного спутника КНДР
Южнокорейские военные обнаружили и извлекли из Желтого моря обломки первого военного разведывательного спутника Северной Кореи, который потерпел крушение 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что операция по поиску обломков завершена. В ходе нее были извлечены основные части северокорейской ракеты-носителя и спутника. Их уже изучили американские и южнокорейские эксперты. Отмечается, что разведывательный аппарат был бесполезен для военных задач.
31 мая Пхеньян запустил ракету «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллигён-1», однако миссия провалилась, и аппарат упал в Желтое море. Это произошло из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. По данным Сеула, спутник упал в 200 км от острова Очхондо. 15 июня Южная Корея подняла со дна Желтого моря, предположительно, часть второй ступени ракеты.