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Южная Корея извлекла из воды обломки разведывательного спутника КНДР

Южнокорейские военные обнаружили и извлекли из Желтого моря обломки первого военного разведывательного спутника Северной Кореи, который потерпел крушение 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Южная Корея извлекла из воды обломки разведывательного спутника КНДР
© РИА Новости

В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что операция по поиску обломков завершена. В ходе нее были извлечены основные части северокорейской ракеты-носителя и спутника. Их уже изучили американские и южнокорейские эксперты. Отмечается, что разведывательный аппарат был бесполезен для военных задач.

31 мая Пхеньян запустил ракету «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллигён-1», однако миссия провалилась, и аппарат упал в Желтое море. Это произошло из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. По данным Сеула, спутник упал в 200 км от острова Очхондо. 15 июня Южная Корея подняла со дна Желтого моря, предположительно, часть второй ступени ракеты.

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