Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита
Главы государств Меркосур не приняли совместную декларацию по итогам саммита, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление участников.
Документ отказался подписывать лидер Уругвая Луис Лакалье Поу. Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Итоговый документ подписали три страны. Аргентина, Парагвай и Бразилия договорились решать таможенные вопросы, сотрудничать в сфере защиты окружающей среды, сельского хозяйства.
Как сообщает Министерство иностранных дел Аргентины, в рамках блока наблюдаются различные трудности для торговли и интеграции, над углублением его международной коммерческой интеграции. Это мешает превратить Меркосур в мощную продуктивную платформу, которая обеспечивает достойную занятость.
Во внешнеполитическом ведомстве Уругвая заявили о необходимости модернизации блока и формировании механизмов, которые позволят противостоять вызовам меняющегося мирового сценария.
Ранее уругвайские власти критиковал ограничения в Меркосур, медленный темп развития организации. А члены Меркосур были недовольны попыткой Уругвая ослабить требования блока для получения возможности вести переговоры в одностороннем порядке о соглашениях о свободной торговле, например, с Пекином.