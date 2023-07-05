Ведущая Sky News осудила Байдена за игнорирование собственной внучки
Демонстративное игнорирование существования собственной внучки свидетельствует о жестокости американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразила журналистка Sky News Australia Рита Панахи.
"Я считаю, это очень жестоко. Это ведь невинный маленький ребенок, чьи бабушка и дедушка просто игнорируют его существование", - цитирует журналистку РИА Новости.
По ее словам, подобное поведение говорит о характере лидера США. "Даже если твой сын - отец-бездельник, это не должно мешать дедушке быть вовлеченным в жизнь внучки", - подчеркнула Панахи.
Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на источники, сообщил, что помощников Джо Байдена проинструктировали говорить публично только о шести его внуках, не принимая во внимание четырехлетнюю внебрачную дочь его сына Хантера.