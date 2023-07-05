Telegraph: Байден продвигает на пост генсека НАТО Урсулу фон дер Ляйен

Американский лидер Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подходящей кандидатурой для того, чтобы возглавить Североатлантический альянс в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

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Как сообщил источники издания в НАТО, президент США пытался убедить немецкого политика встать во главе организации на фоне опасений, что достойной замены действующему генсеку Йенсу Столтенбергу за предстоящий год найти не удастся. Отмечается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», что позволило укрепить трансатлантическое взаимодействие по вопросам КНР, Украины и климата. Клава Еврокомиссии полагается на американские власти в вопросах разведданных, что означает отказ от прежнего подхода, когда основной считалась информация от разведывательных ведомств Европы.

Так как фон дер Ляйен владеет французским языком, это может обеспечить ей поддержку со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона. Против может сыграть не самое лучшее управление военным ведомством Германии, которое она возглавляла с 2013 по 2019 год.