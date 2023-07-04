Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Также подробно обсудили ситуацию в России и на поле боя. Надо действовать решительно – и в военном, и в политическом плане. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным», — подчеркнул политик.

Зеленский также назвал разговор с французским коллегой «полезным и результативным».

Ранее Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, не дожидаясь саммита, запланированного на 11-12 июля. По его мнению, это могло бы стать стимулом для украинских военных.