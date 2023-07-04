Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва ЗАЭС

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

В рекомендациях сказано, что в случае взрыва на ЗАЭС жители, которые находятся внутри потенциальной зоны радиационной аварии, должны подготовиться к эвакуации.

«Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», – сказано в сообщении Минздрава.

Помимо этого, рекомендуется иметь при себе «тревожный чемоданчик» с личными документами, дыхательной маской, сменной одеждой, а также запасом воды и пищи.