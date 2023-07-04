Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва ЗАЭС
Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.
В рекомендациях сказано, что в случае взрыва на ЗАЭС жители, которые находятся внутри потенциальной зоны радиационной аварии, должны подготовиться к эвакуации.
«Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», – сказано в сообщении Минздрава.
Помимо этого, рекомендуется иметь при себе «тревожный чемоданчик» с личными документами, дыхательной маской, сменной одеждой, а также запасом воды и пищи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на территории Запорожской АЭС. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране проведут учения на случай радиационной утечки. В свою очередь советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что провокация готовится со стороны ВСУ.