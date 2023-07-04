Де Ниро высказался о смерти внука

Актер Роберт Де Ниро впервые высказался о смерти своего 19-летнего внука Леандра, сообщает ET. Он попросил не беспокоить семью в этот тяжелый момент.

Я глубоко опечален кончиной моего любимого внука Лео. Наша семья очень признательна за соболезнования. Мы просим не беспокоить нашу семью, чтобы оплакать потерю, — заявил 79-летний актер Де Ниро.

Также призвал оставить семью в покое, чтобы справиться с горем отец покойного Карлос, известный художник граффити. Помимо этого он поделился с поклонниками детскими снимками сына.

Ранее появились подробности гибели внука голливудского актера. Рядом с телом 19-летнего Леандро нашли тарелку с белым порошком. Его обнаружили без сознания 2 июля в квартире на Манхэттене стоимостью $1 млн. Официальная причина смерти пока не разглашается.

4 июля семья покойного приехала в похоронное бюро Фрэнка Э. Кэмпбелла в Нью Йорке на опознание тела. Роберта Де Ниро сопровождали 51-летняя дочь Дрена и художник Карлос Родригес, родители Леандро.