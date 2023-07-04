На Украине готовятся к сносу памятника «Три сестры»

Власти Украины готовятся к сносу памятника «Три сестры» у границы с Россией и Белоруссией, его уже сняли с госучета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент культуры Черниговской областной государственной администрации.

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По данным издания, соответствующее прощение было направлено на рассмотрение украинского ведомства еще 16 мая 2022 года. Речь в нем шла о памятнике истории местного значения «Монумент дружбы народов», расположенном на окраине села Сеньковка Черниговского района Черниговской области.

«Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 30 июня 2023 года №354 данный памятник признан не подлежащим внесению в государственный реестр недвижимых памятников страны и снят с государственного учет», — сообщили в департаменте.