На Украине готовятся к сносу памятника «Три сестры»
Власти Украины готовятся к сносу памятника «Три сестры» у границы с Россией и Белоруссией, его уже сняли с госучета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент культуры Черниговской областной государственной администрации.
По данным издания, соответствующее прощение было направлено на рассмотрение украинского ведомства еще 16 мая 2022 года. Речь в нем шла о памятнике истории местного значения «Монумент дружбы народов», расположенном на окраине села Сеньковка Черниговского района Черниговской области.
«Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 30 июня 2023 года №354 данный памятник признан не подлежащим внесению в государственный реестр недвижимых памятников страны и снят с государственного учет», — сообщили в департаменте.
В ближайшее время ведомство намерено приступить к демонтажу монумента.