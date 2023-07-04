Боррель: ЕС должен готовиться к возможным быстрым переменам в России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть готовым к возможным быстрым переменам в России. Об этом он написал в своем блоге.

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«Российская история показала, что когда приходят перемены, они могут происходить быстро. Мы должны быть к этому готовы», — написал он.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что ожидает важных событий по Украине в период председательства Испании в ЕС — в ближайшие полгода.

Он заверил, что в течение шести месяцев, которые сейчас начинаются, испанское председательство «наверняка» будет способствовать возможному вступлению Украины в ЕС, но отказался обсуждать возможность начала официальных мирных переговоров о вступлении.

До этого сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев в первый день председательства королевства в ЕС.