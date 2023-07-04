На Украине раскритиковали главу МАГАТЭ за позицию по ЗАЭС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она якобы создает угрозу безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские телеканалы.

«После того как Украина постоянно говорит о рисках на ЗАЭС, мир уже немного иначе реагирует. Кроме одного человека — Гросси», — подчеркнул Подоляк.

Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью Запорожской АЭС. Михаил Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказал давления на Москву в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над объектом. Советник главы офиса президента Украины назвал главу МАГАТЭ «абсолютно не эффективным с точки зрения управления ключевым риском».

«Мне кажется, надо более жестко на это реагировать», — заявил Михаил Подоляк, имея в виду высказывания Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что временное отключение Запорожской АЭС от Днепровской линии электропередачи в ночь на 4 июля показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции.

В конце июня Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность влиянием контрнаступления Вооруженных сил Украины на обстановку на Запорожской атомной электростанции.