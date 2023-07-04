Капитан "Титана" предложил пассажирам поспать, когда батискаф застрял на дне океана

Капитан батискафа "Титан" Стоктон Раш, который затонул с пятью членами экипажа на борту при погружении к обломкам "Титаника", предложил пассажирам поспать, когда аппарат застрял на океанском дне в 2021 году. Об этом рассказал изданию Daily Mail один из клиентов компании OceanGate - владельца судна.

Экспедиция, в которой участвовал видеооператор Джейден Пэн, приняла ужасающий оборот, когда батарея "Титана" разрядилась во время спуска к месту крушения океанского лайнера.

Стоктон Раш тогда сказал, что одной из батарей "капут", и он не может активировать гидравлический привод сброса балласта.

"Сначала я подумал, что он шутит, потому что наша экспедиция продолжалась более двух часов, и мы были так близки ко дну", - сказал Пэн.

После этого Раш предложил пассажирам поспать, пока растворяется балласт в специальных емкостях. Это должно было произойти за "от 16 до 24 часов". Все это время аппарат почти без управления опускался на дно океана.

Но в тот раз все обошлось: капитану все-таки удалось справиться с гидроприводом и подняться на поверхность.