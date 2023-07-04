ПА ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией
ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.
«Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК "Вагнер" могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и поэтому обозначение ЧВК "Вагнер" в качестве террористической организации национальными властями оправданно», — говорится в документе.
Напомним, что 24 июня ЧВК «Вагнер» совершила вооруженный мятеж. Члены формирования блокировали Ростов-на-Дону, требуя встречи с главой Минобороны и Генштаба РФ. К концу дня президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось достичь с лидером ЧВК «Вагнер» договоренностей. В результате члены формирования покинули Ростов-на-Дону, а его лидер направился в Белоруссию.