ПА ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

«Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК "Вагнер" могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и поэтому обозначение ЧВК "Вагнер" в качестве террористической организации национальными властями оправданно», — говорится в документе.