Макрон допустил отключение я во Франции соцсетей из-за беспорядков

"Нам важно проанализировать трафик социальных сетей, как их использует молодежная аудитория, и подумать о запретах, которые нужно ввести. Необходим механизм по регулированию и отключению соцсетей в кризисных ситуациях. Этого не нужно делать сгоряча. Я рад, что в текущей ситуации это не потребовалось", - подчеркнул Макрон.