Макрон допустил отключение я во Франции соцсетей из-за беспорядков

Макрон допустил возможность отключения во Франции соцсетей из-за беспорядков
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отключения социальных сетей во время кризисных ситуаций. Такое заявление он сделал во вторник в Елисейском дворце в ходе совещания с мэрами коммун, где происходят беспорядками.
"Нам важно проанализировать трафик социальных сетей, как их использует молодежная аудитория, и подумать о запретах, которые нужно ввести. Необходим механизм по регулированию и отключению соцсетей в кризисных ситуациях. Этого не нужно делать сгоряча. Я рад, что в текущей ситуации это не потребовалось", - подчеркнул Макрон.
Французский лидер добавил, что соцсети часто используются для незаконных собраний, организации убийств.
Недавние беспорядки показали, что агрессивно настроенные демонстранты пользовались приложениями TikTok, Snapchat и Telegram для съемки актов насилия, ограблений и для организации нелегальных собраний.
Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летнего водителя застрелил полицейский после отказа выполнить требования дорожного патруля.
По последним данным, задержаны 4 тысячи человек. Большинство из них - молодежь и несовершеннолетние. 737 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Несколько ночей подряд на французских улицах дежурит по 45 тысяч полицейских.