Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

"Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК "Вагнер" <...> могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК "Вагнер" как террористической организации национальными властями оправданно", - говорится в документе.