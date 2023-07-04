Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла во вторник резолюцию, в которой признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК "Вагнер" <...> могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК "Вагнер" как террористической организации национальными властями оправданно", - говорится в документе.