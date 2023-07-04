В ООН заявили, что Гутерреш не звонил Зеленскому насчет ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу Запорожской АЭС. Об этом сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак, передает «РИА Новости».
У него спросили, звонил ли Гутерреш Зеленскому или какому-либо еще в Киеве, чтобы попросить их не совершать провокаций на ЗАЭС.
«Генсек не звонил президенту Украины», — ответил Хак.
Напомним, что на прошлой неделе Россия распространила
в Совбезе и Генассамблее ООН письмо, в котором попросила Запад призвать Киев не проводить диверсии на ЗАЭС. В частности, оно было адресовано Совбезу и Генассамблеи ООН.
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