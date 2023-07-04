Турция осудила контртеррористическую операцию Израиля в Дженине
МИД Турции опубликовал заявление, в котором осудил проведение Израилем контртеррористической операции в окрестностях города Дженин. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, турецкое ведомство призывает Израиль немедленно прекратить проведение операции.
«Мы решительно осуждаем рейд израильских военных в городе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан и глубоко обеспокоены тем, что после этих нападений напряженность в регионе может спровоцировать новый виток насилия. Мы вновь призываем Тель-Авив проявить здравый смысл и положить конец таким действиям», – сказано в сообщении.
В ночь на 3 июля военные силы Израиля начали контртеррористическую операцию в окрестностях города Дженин. Целью операции назвали «восстановление израильского сдерживания» по отношению к радикалам в указанном регионе. Согласно последним данным, в результате контртеррористической операции погибло уже восемь человек, ещё около 50 получили ранения.