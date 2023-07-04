Турция осудила контртеррористическую операцию Израиля в Дженине

«Мы решительно осуждаем рейд израильских военных в городе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан и глубоко обеспокоены тем, что после этих нападений напряженность в регионе может спровоцировать новый виток насилия. Мы вновь призываем Тель-Авив проявить здравый смысл и положить конец таким действиям», – сказано в сообщении.