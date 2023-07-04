Британия бросила на произвол судьбы работавших на нее афганцев

Всего два афганца, которым обещали предоставить убежище за помощь британским военным в Афганистане, за последние три месяца были вывезены на Альбион. Более тысячи таких беженцев до сих пор остаются в Пакистане. Не исключено, что этих людей, помогавших западной коалиции, в ближайшее время депортируют на родину, сообщает издание Independent.

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Речь идет, в частности, о военных переводчиках и других афганцах, которые в Афганистане оказывали содействие британской армии в борьбе с талибами. Но после бегства западных сил с территории Афганистана эти люди вместе с семьями оказались брошенными на произвол судьбы. Многие из них, спасаясь от репрессий, перебрались в Пакистан, надеясь, что Лондон выполнит данные им обещания и вывезет их на Альбион.

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Однако этого не происходит. Большинство осевших на Исламабаде афганцев теперь боятся даже выходить на улицу после окончания действия своих временных пакистанских виз.

"Полиция арестовывает и депортирует афганцев каждый день. Жизнь очень тяжелая, никто нас не слушает и не понимает", - рассказал журналистам один из афганцев на условиях анонимности.

Пакистанские власти ведут борьбу с такими мигрантами. За последние несколько недель местные правоохранители задержали 175 беженцев, в основном афганцев, которые находились в стране с просроченными визами. Их заключили в тюрьму. В этом году около 600 человек, помогавших в прошлом западной коалиции, были депортированы из Пакистана в Афганистан. Британцы в ситуацию не вмешивались: мол, закон есть закон, ничего не поделаешь.

Неспособность или нежелание официального Лондона помочь афганцам, которые работали в интересах королевства, встречает непонимание на Альбионе. Все эти люди гипотетически могут приехать в Британию. Формально это право им предоставлено в соответствии с программой британского минобороны по содействию в переселении афганцев. Но попасть в Британию для них нереально. В ноябре прошлого года Лондон прекратил выполнение чартерных рейсов из Пакистана в Британию. Кроме того, для прибытия афганцев в Британию беженцам необходимо заблаговременно подтвердить наличие у них жилья на британской территории и средств к существованию. Выполнить все эти условия, понятное дело, затруднительно. Британцы бросили на произвол судьбы помогавших им афганцев после того, как перестали нуждаться в их услугах. Многие из афганцев, кто честно работал на американцев, британцев, немцев и представителей других европейских стран, оказались попросту забытыми. Им многое обещали, а теперь попросту обманули.

В июне этого года госдепартамент США опубликовал рассекреченную часть анализа о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. В документе говорится, что команда американского лидера не ответила на вопрос, что будет с афганцами, имевшими право на получение специальной иммиграционной визы, но так ее и не получившей. О них попросту решили не вспоминать.

Большинство осевших на Исламабаде афганцев, когда-то поверивших западным кураторам, боятся даже выходить на улицу

Более того, министерство обороны Британии якобы "по случайной оплошности" отправило обычным электронным письмом секретные сведения о 250 военных переводчиков-афганцев, которые работали с британскими солдатами. Там были не только имена, но даже их фотографии. Многие из этих людей скрывались в надежде переехать на Альбион. После этого был еще один подозрительный эпизод. В Сеть утекли данные десятков людей, которых якобы должны были эвакуировать в Британию. Оборонное ведомство ее Величества принесло извинения за допущенные ошибки. Но вряд ли это поможет беднягам, чьи данные благодаря "оплошностям" оказались в распоряжении нынешних властей Афганистана.