Миллиардер отреагировал на просьбу блогера «дать $1 млрд просто так»

Основатель маркетплейса Amazon, американский миллиардер Джефф Безос отреагировал на просьбу самого популярного в мире блогера с YouTube Джимми «MrBeast» Дональдсона дать ему $1 млрд без каких-либо условий. Об этом сообщает Dexerto.

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1 июля MrBeast опубликовал твит, в котором обратился к бизнесмену. «Для Джеффа Безоса это отличный день, чтобы дать мне $1 млрд просто так». Вскоре после этого Дональдсон намекнул, что миллиардер вышел с ним на связь лично, а не через соцсети.

В ночь на 4 июля MrBeast опубликовал скриншот. На нем было указано, что миллиардер снова подписался на блогера в Twitter. На момент публикации в списке аккаунтов, на которые подписан Безос, указаны 241 пользователь, среди которых и MrBeast.

MrBeast получил известность в сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на блогера подписаны более 164 млн пользователей.

14 ноября 2022 года Дональдсон официально стал самым популярным в мире блогером, набрав более 111 846 079 подписчиков. Таким образом блогер впервые обогнал бывшего рекордсмена, шведского блогера Феликса «PewDiePie» Чельберга, который в настоящее время проживает в Японии и реже выпускает ролики на YouTube.