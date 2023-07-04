Билл Гейтс назвал четыре совета для успешной жизни

В Inc опубликовали четыре совета для успешной жизни от сооснователя Microsoft Билла Гейтса
Сооснователь технологической компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс сформулировал четыре совета, которые позволяют ориентироваться людям для достижения личного успеха в жизни. Цитаты бизнесмена с примечаниями собрало издание Inc.
«Не сравнивайте себя ни с кем в этом мире. Если вы так делаете, вы оскорбляете себя», — говорил Гейтс. Бизнесмен считает, что сравнение себя с другими — это ловушка для дальнейшего развития. Это приводит к неуверенности в себе и лишнему беспокойству, уверен миллиардер.
Второй совет Гейтса состоит в необходимости ценить ошибки и учиться на них.
«Праздновать успех приятно, но гораздо важнее извлечь уроки из неудач», — говорил предприниматель.
По мнению миллиардера, успех зачастую воспринимают в категории «все или ничего». Такая трактовка порождает страх неудачи и препятствует попыткам экспериментировать в своих делах.
Также Гейтс рекомендовал человеку брать ответственность за свою жизнь, в том числе и в вопросах личной финансовой независимости.
«Если ты родился бедным, это не твоя ошибка. Но если ты умрешь бедным, это твоя ошибка», — заявлял он.
Бедность из-за экономических трудностей или социального неблагополучия в детстве — не выбор, который люди делают сознательно. Однако на траекторию жизни человека могут существенно повлиять решения, принятые в дальнейшем, чтобы вырваться из порочного круга бедности, уверен Гейтс.
Четвертым советом Гейтса стала важность борьбы с чувством самодовольства в успешные периоды жизни.
«Успех — плохой учитель. Он соблазняет умных людей, заставляя их думать, что они не могут проиграть», — пояснял сооснователь Microsoft.
Предприниматель заключал, что это чувство ведет к самоуспокоению, нежеланию пробовать новое и развиваться дальше. Для борьбы с этим человеку необходимо поощрять в себе новые идеи и не бояться принимать рискованные решения.