Билл Гейтс назвал четыре совета для успешной жизни

Сооснователь технологической компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс сформулировал четыре совета, которые позволяют ориентироваться людям для достижения личного успеха в жизни. Цитаты бизнесмена с примечаниями собрало издание Inc.

«Не сравнивайте себя ни с кем в этом мире. Если вы так делаете, вы оскорбляете себя», — говорил Гейтс. Бизнесмен считает, что сравнение себя с другими — это ловушка для дальнейшего развития. Это приводит к неуверенности в себе и лишнему беспокойству, уверен миллиардер.

Второй совет Гейтса состоит в необходимости ценить ошибки и учиться на них.

«Праздновать успех приятно, но гораздо важнее извлечь уроки из неудач», — говорил предприниматель.

По мнению миллиардера, успех зачастую воспринимают в категории «все или ничего». Такая трактовка порождает страх неудачи и препятствует попыткам экспериментировать в своих делах.

Также Гейтс рекомендовал человеку брать ответственность за свою жизнь, в том числе и в вопросах личной финансовой независимости.

«Если ты родился бедным, это не твоя ошибка. Но если ты умрешь бедным, это твоя ошибка», — заявлял он.

Бедность из-за экономических трудностей или социального неблагополучия в детстве — не выбор, который люди делают сознательно. Однако на траекторию жизни человека могут существенно повлиять решения, принятые в дальнейшем, чтобы вырваться из порочного круга бедности, уверен Гейтс.

Четвертым советом Гейтса стала важность борьбы с чувством самодовольства в успешные периоды жизни.

«Успех — плохой учитель. Он соблазняет умных людей, заставляя их думать, что они не могут проиграть», — пояснял сооснователь Microsoft.