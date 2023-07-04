В Британии начали новое расследование о нарушении Джонсоном коронавирусных правил

В конце мая Скотленд-Ярд информировал, что изучает новые сведения, полученные от секретариата кабинета министров, о том, что Джонсон неоднократно нарушал коронавирусные ограничения, организуя встречи со своими друзьями в загородной резиденции Чекерс во время пандемии. В свою очередь представитель бывшего главы правительства заявил, что упомянутые встречи были проведены в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством.

В начале июня Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, в которую он впервые был избран в 2001 году. О своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты другого расследования, которое вел комитет по привилегиям британского парламента. В докладе, который был распространен спустя несколько дней после демарша политика, комитет обвинил Джонсона в том, что тот намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. Если бы незадолго до публикации доклада экс-премьер сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на рекордный срок в три месяца, что, по сути, означало бы для политика потерю депутатского мандата.