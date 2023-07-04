Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Дженине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная контртеррористическая операция в окрестностях города Дженин была завершена. Об этом сообщает The Times of Israel.
При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль и дальше продолжит проводить подобные контртеррористические операции.
«В настоящий момент мы завершаем нашу миссию, и я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине – это не единоразовая акция. <...> Мы продолжим проведение операций для искоренения терроризма. Мы не позволим превратить Дженин в рассадник террора», – заявил он.
3 июля Израиль начал контртеррористическую операцию в окрестностях Дженина. Сообщается, что спецслужбы атаковали штаб-квартиру боевиков, в которой те планировали будущие террористические удары по Израилю. Отмечается, что во время операции погибли как минимум четыре человека, в том числе студент из сектора Газа.