Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Дженине

«В настоящий момент мы завершаем нашу миссию, и я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине – это не единоразовая акция. <...> Мы продолжим проведение операций для искоренения терроризма. Мы не позволим превратить Дженин в рассадник террора», – заявил он.