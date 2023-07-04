Макрон анонсировал скорое появление во Франции закона о чрезвычайном положении
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что в республике скоро заработает закон о чрезвычайном положении в связи с необходимостью оперативного восстановления страны после беспорядков.
Об этом информирует телеканал BFM TV.
"Мы представим закон о чрезвычайном положении, чтобы урезать все сроки, установить процедуру по ускоренному восстановлению", - цитирует Макрона телеканал, ссылаясь на одного из участников встречи мэров пострадавших городов с главой Франции.
Во вторник в Елисейском дворце проходит встреча французского президента с руководителями французских городов, понесших ущерб от масштабных беспорядков в стране.