Тихоокеанский флот США выложил открытку с российским кораблем и истребителями

Пользователи Twitter раскритиковали пресс-службу Тихоокеанского флота США за публикацию в честь Дня независимости страны. Резкую реакцию со стороны комментаторов вызвала прикрепленная к посту фотография с силуэтами российской военной техники. Об этом пишет РИА «Новости».

«Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США», - сыронизировал один из пользователей.

Комментаторы с юмором предположили, что рисунок вызван желанием дезертировать со стороны военных моряков флота.

Публикация Тихоокеанского флота ВМС США в Twitter

Подписчики заметили также, что Тихоокеанский флот Соединенных Штатов является одним из крупнейших в мире. Следовательно, представители пресс-службы могли подобрать изображения американских, а не российских самолетов и кораблей.

По данным агентства, шквал критики со стороны пользователей вынудил ТОФ США удалить скандальный пост.