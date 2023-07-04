Зеленский посетит Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Болгарию по приглашению правительства страны. Об этом сообщает болгарская газета «24 часа» со ссылкой на дипломатические источники.

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Детали визита пока не раскрываются, но, вероятнее всего, он состоится 6 июля.

Ранее сообщалось, что Болгария направит Киеву новый пакет военной помощи, который будет сравним по объему с первыми грузами, переданными Украине.