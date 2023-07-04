В МИД Грузии посчитали "крайним обострением отношений" рекомендацию президента Украины Владимира Зеленского грузинскому послу вернуться в Тбилиси.

Во вторник послу Георгию Закарашвили во время встречи в украинском МИД Украины заявили о "неприемлемом отношении" к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили. Заракашвили выразили решительный протест и призвали уехать в Грузию для проведения консультаций с грузинскими властями по передаче Саакашвили Украине.

В МИД заявили о том, что "грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", отмечается в сообщении украинского дипломатического ведомства.

Эксперты сравнили данный шаг с фактической высылкой грузинского посла из Украины. Ранее во вторник председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что это требование является оскорблением для грузинской стороны.

Напомним, что в понедельник Зеленский поручил МИД Украины выразить решительный протест послу Грузии и предложить покинуть страну в течение 48 часов "для проведения консультаций со своей столицей".