В МИД Грузии посчитали крайним обострением отношений рекомендацию Зеленского грузинскому послу вернуться в Тбилиси
В МИД Грузии посчитали "крайним обострением отношений" рекомендацию президента Украины Владимира Зеленского грузинскому послу вернуться в Тбилиси.
Во вторник послу Георгию Закарашвили во время встречи в украинском МИД Украины заявили о "неприемлемом отношении" к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили. Заракашвили выразили решительный протест и призвали уехать в Грузию для проведения консультаций с грузинскими властями по передаче Саакашвили Украине.
В МИД заявили о том, что "грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", отмечается в сообщении украинского дипломатического ведомства.
Эксперты сравнили данный шаг с фактической высылкой грузинского посла из Украины. Ранее во вторник председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что это требование является оскорблением для грузинской стороны.
Напомним, что в понедельник Зеленский поручил МИД Украины выразить решительный протест послу Грузии и предложить покинуть страну в течение 48 часов "для проведения консультаций со своей столицей".
Таким образом Зеленский отреагировал на появившиеся в понедельник в медиаресурсах фотографии заметно похудевшего Саакашвили. Бывший президент Грузии принял участие в режиме онлайн в заседании Тбилисского городского суда.