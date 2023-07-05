Рост цен на товары и услуги в Польше оказался самым высоким в Европе

Польша заняла первое место среди всех стран Евросоюза (ЕС) по росту инфляции. Об этом пишет Niezależny Dziennik Polityczny (NDP), ссылаясь на данные Евростата.

Польша вышла на первое место в ЕС по уровню инфляции. Цены на товары и услуги выросли на 11,5%, что стало рекордом еврозоны. Ближе всего к Польше оказалась Словакия, где цены подскочили на 11,3%. При этом страны Балтии, которые до этого были лидерами по росту цен, смогли выйти из этой зоны. Например, в Латвии инфляция опустилась на 4,2 п.п, до 8,1%, а в Литве снижение составило 2,5 п.п, до 8,2%.

В публикации отметили, в годовом исчислении во всей еврозоне цены выросли в среднем на 5,5%. В мае же рост цен составил 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что борьба с инфляцией в Европе продолжается, и она никак не может закончиться. Неуверенная политика европейских центробанков, которые продолжают повышать процентные ставки, говорит о том, что они сомневаются, получится ли обуздать рост цен. При этом в Польше не собираются поднимать процентную ставку, но это решение властей не оправдано ни экономическими показателями, ни состоянием бюджета.

20 июня издание Do Rzeczy писало, что в Польше обвинили Россию в росте инфляции в стране. При этом польское правительство не видит очевидных проблем в экономике и политике государства и просто перекладывает всю вину на российскую сторону.