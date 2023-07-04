Пока вы не уснули: Вступление Ирана в ШОС и ответ Грузии на требование вернуть Саакашвили

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Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такое решение было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии, сообщил секретариат ШОС. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом Иран стал девятым членом объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

В Грузии прокомментировали требование Украины вернуть Саакашвили

Требование украинских властей передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает тюремное наказание на родине, вызвало негодование со стороны грузинской стороны, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, позиция украинских властей является оскорбительной, особенно учитывая то, что в прошлом высокопоставленные украинские чиновники помогли его переправить в Грузию в 2021 году.

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что приглашение его страны в НАТО зависит от президента США Джо Байдена, и призвал его принять такое решение. Об этом пишет ТАСС.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса. Ранее президент Украины заявлял, что Киев хочет «показать результаты» на поле боя до этой встречи. При этом, по его словам, «каждый километр стоит жизни».

Зеленский констатировал, что именно Байден должен принять принципиальное решение о вступлении Киева в НАТО.

В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

Оснований для продления зерновой сделки после 17 июля при текущей позиции Запада и молчании ООН нет. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В июле 2022 года были подписаны две «пакетные» договоренности — «черноморская инициатива» и меморандум с ООН по вопросу нормализации сельскохозяйственного экспорта из РФ. После этого российская сторона начала выполнять обязательства, в частности Минобороны обеспечило безопасный морской гуманитарный коридор. Позднее зерновая сделка несколько раз продлевалась.

Визит Борреля в Пекин отложен

Китай отложил визит в страну главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который должен был состояться на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, китайские коллеги проинформировали о том, что поездка в запланированные даты больше невозможна, и теперь необходимо искать альтернативные варианты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о поездке Борреля в Китай 10 июля. Отмечалось, что он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими официальными лицами страны.

Курс доллара превысил 90 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи днем во вторник, 4 июля, превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро ранее превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022-го.

В прошлую пятницу, 30 июня, евро на торгах Мосбиржи преодолел отметку в 97 рублей впервые с марта 2022 года. В понедельник, 3 июля, российская валюта укреплялась.

В Болгарии при невыясненных обстоятельствах погибли два российских моряка

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Двое российских моряков погибли в результате аварии на борту судна в порту Варны. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает БНТ.

Инцидент произошел около 9 утра 3 июля на судне «Милфорд», которое ходит под флагом Белиза, и работало над углублением дна порта. Капитан судна сообщил о том, что погибшие — рулевой и повар - россияне 32 и 58 лет.

«Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом», — заявил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.

По его словам, по еще невыясненной причине двое россиян оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.

На Камчатке МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета на Камчатке. Ведутся поиски экипажа, пишет ТАСС.

В пресс-службе Тихоокеанского флота пояснили, что самолет пропал с радаров над морем в Камчатском крае.

«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», - заметили в ТОФ.

МиГ-31 выполнял учебный полет без боекомплекта, уточнили в пресс-службе.

В Афганистане запретили салоны красоты

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ввело запрет на работу салонов красоты в Кабуле и других провинциях.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в письме Министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного к муниципалитету Кабула.

Костомаров опубликовал новое видео своей реабилитации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео с процессом своей реабилитации. На записи он занимается на беговой дорожке и выполняет различные упражнения.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни…» - так подписал видео Костомаров.