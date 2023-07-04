Названы последствия протестов во Франции

Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется заняться снижением социального разрыва между обеспеченными французами и бедными жителями окраин, однако это будет непросто. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника пишет Politico.

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Чиновник рассказал, что причиной масштабных протестов из-за смерти 17-летнего подростка, застреленного полицейским, стал большой разрыв в достатке между разными слоями французов. По его словам, теперь властям надо снизить социальное неравенство между обеспеченными французами и бедными жителями окраин.

Однако это будет нелегко сделать, считает чиновник, ведь сейчас французское правительство пытается сократить расходы. А зимой и весной 2023 года во Франции уже шли протесты, вызванные повышением пенсионного возраста.

Также чиновник считает, что необходимо проверить работу полиции. По его мнению, сейчас есть большой общественный запрос на проверки силовиков на расизм и пересмотр правил применения оружия. После протестов президенту Франции надо внимательнее следить за оппозиционными правыми партиями, которые часто используют популистскую риторику. Протесты позволят им нарастить популярность среди французов, уточняется в материале.

Поэтому «политический ответ должен быть разумным, учитывающим реальность и повседневную жизнь французов», считает чиновник. Однако, по его мнению, это легче сказать, чем сделать.