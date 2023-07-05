Власти Нидерландов запретили школьникам смотреть TikTok

Нидерландские школьники больше не смогут пользоваться мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами на занятиях. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.
Запрет на использование учениками школ гаджетов, имеющих доступ в интернет, начнет действовать с 1 января 2024 года. Нововведение должно обеспечить обучение без отвлекающих факторов.
«Несмотря на то, что мобильные телефоны полностью вошли в нашу жизнь, им не место в классе. Там ученики должны иметь возможность сосредоточиться и иметь достаточно места для полноценного обучения. Мобильные телефоны нарушают это, как мы знаем из научных исследований, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы должны защитить учеников от этого», — считает министр образования, культуры и науки Роберт Дейкграаф.
Однако уточняется, что школьники смогут получить доступ к телефонам в исключительных случаях, например, на уроке цифровых навыков. Дети, имеющие необходимость в средствах связи из-за инвалидности, не потеряют возможность пользоваться ими, однако просмотр роликов в TikTok или обмен сообщениями в соцсетях с одноклассниками будет запрещен.
В ближайшее время образовательные организации и власти займутся определением точных положений нового закона. Ожидается, что уже после летних каникул учителя, ученики и их родители смогут их обсудить.
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