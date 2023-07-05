Власти Нидерландов запретили школьникам смотреть TikTok

«Несмотря на то, что мобильные телефоны полностью вошли в нашу жизнь, им не место в классе. Там ученики должны иметь возможность сосредоточиться и иметь достаточно места для полноценного обучения. Мобильные телефоны нарушают это, как мы знаем из научных исследований, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы должны защитить учеников от этого», — считает министр образования, культуры и науки Роберт Дейкграаф.