Израиль собрался стать энергетической державой

Израиль прорабатывает вопрос экспорта зеленой электроэнергии в Европу. Для этого страна готовится построить подводный электрический кабель, однако в этом вопросе ей необходимо ускориться, говорится на сайте Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения страны.

Планируется, что подводный кабель соединит израильскую систему электроснабжения с Кипром и Грецией, а затем и другими европейскими странами, а также Египтом, Иорданией и государствами Персидского залива. Строительство кабеля начнут на территории Израиля. Электроэнергия будет поступать из находящихся на юге страны солнечных панелей в центральные и северные регионы.