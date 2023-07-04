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Гросси напомнил о проблемах с безопасностью на Запорожской АЭС

Временное отключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) в ночь на 4 июля показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его цитирует ТАСС.

Гросси напомнил о проблемах с безопасностью на Запорожской АЭС
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«На этот раз станции удалось избежать полной потери внешнего электроснабжения, что случалось уже семь раз во время конфликта», — напомнил Гросси.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского призвали разработать законопроект на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС из-за неспособности властей провести эвакуацию населения при необходимости. Кроме того, его попросили предоставить единовременную денежную выплату в случаях поражения радиацией.

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