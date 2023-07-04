Гросси напомнил о проблемах с безопасностью на Запорожской АЭС

Временное отключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) в ночь на 4 июля показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его цитирует ТАСС.