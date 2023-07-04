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Байден приветствовал продление срока полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.

Байден приветствовал продление срока полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
© globallookpress.com

«Я приветствую заявление о том, что НАТО продлевает срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на один год... Сегодня наш альянс сильнее, сплочённее и целеустремлённее, чем когда-либо», — сказал он.

По мнению Байдена, благодаря Столтенбергу НАТО удалось преодолеть серьёзные вызовы безопасности.

Ранее Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года.

СМИ писали, что страны альянса едины в намерении просить Столтенберга остаться на посту генсека ещё на год.

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