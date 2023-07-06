Иран планирует расширить культурное сотрудничество с Россией

"Мы ведем переговоры с русскими соседями по поводу установления культурных отношений в рамках ШОС. У нас было около 40 меморандумов о взаимопонимании, 2 меморандума - это были документы, касающиеся вопросов культуры. Давайте при сотрудничестве стран-членов расширим этот путь культурного развития вместе с военной, политической и экономической мощью ШОС", - сказал он.