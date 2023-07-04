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В Белоруссии рассказали о проделанной работе для вступления в ШОС

Белоруссия проделала законодательную работу для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД республики Сергей Алейник, передает «СБ. Беларусь сегодня».

В Белоруссии рассказали о проделанной работе для вступления в ШОС
© ТАСС

«С нашей стороны вся необходимая законодательная работа проделана. Речь идет об одномоментной ратификации меморандума и 47 соглашений в рамках ШОС, подписанных государствами, к которым Беларусь присоединяется в рамках этого процесса», — сказал он.

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