«Это огромное приобретение как для самой организации, так и выгодное для самого Ирана. Ему открываются большие возможности по усилению инфраструктуры страны для создания транспортных и транзитных коридоров. Я считаю, что вступление Ирана может ускорить процесс формирования ШОС как некой азиатской альтернативы ООН», — пояснила Геворгян.