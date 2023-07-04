$89.33+0.9497.26+1.24

Визит Борреля в Пекин отложен

Китай отложил визит в страну главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который должен был состояться на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Китай перенес визит Борреля
© globallookpress.com

Как заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, китайские коллеги проинформировали о том, что поездка в запланированные даты больше невозможна, и теперь необходимо искать альтернативные варианты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о поездке Борреля в Китай 10 июля. Отмечалось, что он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими официальными лицами страны.

Эксперты оценили попытку Борреля соблазнить Китай поражением России в СВО

Ранее отмечалось, что Брюссель готов продолжить поднимать вопросы стратегического характера с Китаем, среди которых соблюдение прав человека и конфликт между Россией и Украиной. Также предполагается сотрудничество в областях, где есть конкуренция с Китаем.

29
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости