В Киеве рассказали о планах Украины и США следить за ЗАЭС с помощью NASA

Украина и США планируют начать следить за обстановкой на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает пресс-служба украинского Минэнерго в Telegram.

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Уточняется, что данная тема была затронута в ходе встречи главы ведомства Германа Галущенко с чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Бриджит Бринк.

«Обсуждалась возможная помощь США в мониторинге ситуации на станции, с использованием возможностей космического агентства США», — говорится в публикации.