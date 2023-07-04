Москва оценила продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Между Москвой и НАТО фактически нет отношений, так что решение представителей альянса оставить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на своем посту до 1 октября 2024 года никак не повлияет на российскую сторону. С такой оценкой выступил замглавы МИД России Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

«Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует», — подчеркнул Грушко.