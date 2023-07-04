Еврокомиссия призвала продлить зерновую сделку

Еврокомиссия призвала все страны-подписанты Черноморской инициативы продлить зерновую сделку и готова рассмотреть любые варианты для этого. Об этом сообщил представитель органа, пишет ТАСС.

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Журналисты спросили его о возможности снятия санкций с Россельхозбанка ради продления сделки. В ответ он заявил, что Евросоюз оценивает переговоры между ООН и Турцией по этому поводу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не пойдет на уступки России ради продления зерновой сделки. По его мнению, «придерживаться своих обязательств» должна именно Москва.