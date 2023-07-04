Иран вступил в ШОС

Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в Нью-Делийской декларации организации, передает РИА Новости.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — сказано в документе.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее отмечал, что вступление Тегерана в организацию будет отвечать интересам всех государств-членов.