Иран вступил в ШОС
Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в Нью-Делийской декларации организации, передает РИА Новости.
«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — сказано в документе.
Представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее отмечал, что вступление Тегерана в организацию будет отвечать интересам всех государств-членов.
В сентябре 2022 года сообщалось, что Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь вступления. Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
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