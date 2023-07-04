Токаев признал отсутствие крупных экономических проектов ШОС за 20 лет

За более чем 20 лет существования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под ее эгидой не было реализовано ни одного крупного экономического проекта. Об этом в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

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Он признал, что главной причиной такой ситуации остается отсутствие механизмов финансирования проектной деятельности. Токаев предложил поручить совету глав правительств оценить возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по этому проекту.

По его словам, ШОС надо сфокусироваться на создании благоприятных условий для увеличения товарооборота, снятии торговых барьеров и запуске совместных предприятий. Также глава Казахстана заявил о необходимости согласовать энергетическую стратегию к следующей встрече лидеров ШОС в 2024 году в Астане. Отдельно он предложил провести в столице республики энергетический форум ШОС и рассказал о проведении в том же году цифрового саммита.