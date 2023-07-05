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В Белоруссии назвали условие для применения ядерного оружия

Заместитель начальника факультета генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Минск может применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в том случае вторжения в страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, ТЯО появится на территории Белоруссии в целях сдерживания «аппетитов западных соседей». Богодель считает, что размещение ядерного оружия предоставит возможность нанести ответ в случае создания группировки, сопоставимой по силе с ресурсами Белоруссии.

Также военный подчеркнул, что ядерное оружие не предназначено для применения по населенным пунктам, а лишь по группировкам войск и пунктам управления — и только в том случае, если страна-агрессор вторгнется на территорию другой страны.

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В начале июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что размещение Россией своего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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