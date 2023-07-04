В Киеве заговорили о смене стратегии контрнаступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истощение армии России. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

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По его словам, украинская армия сосредоточена не на продвижении вперед, а на уничтожении живой силы, техники, складов, командных пунктов Вооруженных сил (ВС) России.

«Больше уничтожено — больше освобождено», — заявил Данилов.

Ранее глава офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак заявил, что каждый, кто хочет увидеть «стремительный боевик с наступлением», должен помнить о высокой эффективности российской авиации и качественно выстроенной обороне.