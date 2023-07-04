В Афганистане запретили салоны красоты

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ввело запрет на работу салонов красоты в Кабуле и других провинциях.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в письме Министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного к муниципалитету Кабула.

В ведомстве подчеркнули, что в установленный срок салонам красоты запрещается осуществлять работу, а выданные лицензии и соглашения признаны недействительными. При этом сами собственницы ряда заведений признались, что для некоторых женщин это единственный способ обеспечить семьи.

«У наших мужчин нет работы. Когда мужчина не может позаботиться о своей семье, женщинам приходится работать в салонах», — одна из собеседниц издания.

Другая владелица салона считает, что власти Афганистана должны создать рабочие места для мужчин, чтобы женщинам не пришлось работать. Кроме того, некоторые жители Кабула считают, что у женщин также есть право работать и государство должно приложить усилия для обеспечения их участия в экономической деятельности.

Отметим, что в январе телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах. Однако после этого глава политического офиса Сухель Шахин заявил, что это недостоверная информация.