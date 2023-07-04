Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такое решение было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии, сообщил секретариат ШОС. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом Иран стал девятым членом объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

Ранее вступление Ирана в организацию поприветствовал российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул важность помощи Тегерану встроиться во все процессы объединения. Глава государства также напомнил, что Иран завершил все необходимые процедуры для вступления в ШОС менее, чем за два года.