Лукашенко назвал способ противостояния доминированию Запада

«Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития», — сказал политик.