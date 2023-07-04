Лукашенко назвал способ противостояния доминированию Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск последовательно поддерживает сопряжение форматов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). О способе противостояния доминированию Запада он рассказал на саммите ШОС, передает ТАСС.
«Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития», — сказал политик.
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