Лукашенко призвал к сопряжению форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС

Как отметил глава Белоруссии, западные страны цепляются «за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов» и в этих своих попытках всячески стараются сдержать развитие неугодных им государств, используя для этого, в том числе, санкции.

«Чтобы этому эффективно противостоять, Белоруссия активно продвигает идею глобального развития. Мы последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнёрства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения (КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнёрами СНГ), так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте», — цитирует его РИА Новости.