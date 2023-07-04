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Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссия присоединится к ШОС "в ближайшее время"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что республика присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "в ближайшее время".

Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссия присоединится к ШОС "в ближайшее время"
© РИА Новости

"Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС", - сказал он, выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

ШОС может рассчитывать на Белоруссию как на одного из крупнейших производителей продовольствия и удобрений, заявил Лукашенко.

Белоруссия выступила за интеграцию ШОС, ЕАЭС и БРИКС и создание молодежной платформы ШОС.

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