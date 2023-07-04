В Грузии прокомментировали требование Украины вернуть Саакашвили
Требование украинских властей передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает тюремное наказание на родине, вызвало негодование со стороны грузинской стороны, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, позиция украинских властей является оскорбительной, особенно учитывая то, что в прошлом высокопоставленные украинские чиновники помогли его переправить в Грузию в 2021 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла и передать ему предписание покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций по вопросу Саакашвили. Зеленский также призвал Грузию передать политика Киеву для лечения, поскольку он является гражданином Украины.
Напомним, Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года и был арестован. Он находится в тюрьме города Рустави и обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. В мае 2022 года его доставили в тбилисскую клинику «Вивамед» из-за ухудшения его состояния здоровья, и он находится там до сих пор.