В Грузии прокомментировали требование Украины вернуть Саакашвили

Требование украинских властей передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает тюремное наказание на родине, вызвало негодование со стороны грузинской стороны, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, позиция украинских властей является оскорбительной, особенно учитывая то, что в прошлом высокопоставленные украинские чиновники помогли его переправить в Грузию в 2021 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла и передать ему предписание покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций по вопросу Саакашвили. Зеленский также призвал Грузию передать политика Киеву для лечения, поскольку он является гражданином Украины.