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Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что останется на своем посту еще на год — до октября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года», — заявил он.

Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются уже в четвертый раз.

Названы главные кандидаты на пост главы НАТО

Отметим, ранее Столтенберг говорил, что не собирается работать генеральным секретарем после сентября 2023 года. При этом найти преемника странам НАТО ему не удалось из-за разногласий, из-за чего они решили продлить полномочия действующего секретаря еще на один год.

На прошлой неделе норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на собственные источники сообщала, что все правительства 31 страны-члена НАТО согласились с назначением Столтенберга.

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