Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что останется на своем посту еще на год — до октября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года», — заявил он.

Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются уже в четвертый раз.

Отметим, ранее Столтенберг говорил, что не собирается работать генеральным секретарем после сентября 2023 года. При этом найти преемника странам НАТО ему не удалось из-за разногласий, из-за чего они решили продлить полномочия действующего секретаря еще на один год.